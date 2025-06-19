Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 103vom 19.06.2025
Täglich erleiden in Österreich dutzende Menschen einen Herzinfarkt. Die Überlebenschancen sind heute deutlich besser. Mitverantwortlich dafür ist der Stent. Das kleine Metallröhrchen hält verengte Gefäße offen, einst eine Revolution, heute Routine. Die Doku zeigt, wie der Eingriff abläuft, warum Stents so wichtig sind und wie Reha-Maßnahmen die Lebensqualität der Patienten steigern. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg

