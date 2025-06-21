Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche SuperhirneJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 104: Österreich-Bild: Im Leben von Hochbegabten - Vorarlbergs gewöhnliche Superhirne
Über 8.000 Personen in Vorarlberg gelten als hochbegabt - darunter auch Emil (13), Nikolaus (44) und Sabine (54). Alle drei haben einen gemessenen IQ von über 130. Trotz dieser Gemeinsamkeit verlaufen ihre Lebenswege sehr unterschiedlich: Emil besucht ein Hochbegabten-Gymnasium in Deutschland, Nikolaus musste in der Schule eine Klasse wiederholen und ist heute selbstständig und Sabine erfuhr erst vor wenigen Jahren von ihrer Hochbegabung. Die Dokumentation beleuchtet die Merkmale von Hochbegabung. Sie zeigt auch wie IQ-Tests ablaufen und räumt mit gängigen Klischees auf. So haben hochbegabte Menschen, anders als oft behauptet, nicht zwangsläufig Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Bildquelle: ORF Vorarlberg
