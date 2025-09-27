Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 119: Österreich-Bild: Retten, Schützen, Löschen, Bergen - 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg
In Vorarlberg wurden die ersten Feuerwehren Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Damals waren es in erster Linie junge Männer aus Turnvereinen, die sich organisierten, um Menschen zu retten und Brände zu löschen. Um die Kräfte zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und Ausrüstungen zu entwickeln und zu verteilen, wurde 1875 der "Vorarlberger Feuerwehrgauverband" gegründet. Aus diesem entwickelte sich nach und nach der "Landesfeuerwehrverband Vorarlberg", der heute die Drehscheibe für das Feuerwehrwesen im Land ist. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Aufgaben des Landesfeuerwehrverbandes sowie das Ausbildungszentrum in Feldkirch damals und heute. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick