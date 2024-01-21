Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem Glanz

ORF2Staffel 1Folge 16vom 21.01.2024
Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem Glanz

Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem GlanzJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 16: Österreich-Bild: Der Grazer Dom in neuem Glanz

27 Min.Folge vom 21.01.2024

Der Grazer Dom wurde über einen Zeitraum von sieben Jahren einer Generalsanierung unterzogen und erstrahlt nun in neuem Glanz. Die Kathedrale der Steiermark ist eines der kunsthistorisch bedeutsamsten Bauwerke der Landeshauptstadt und bildet gemeinsam mit dem kaiserlichen Mausoleum, der Burg und dem Priesterseminar die „Stadtkrone“ von Graz. Der Film von Regisseur Günter Schilhan und Kameramann Erhard Seidl erzählt die wechselhafte Geschichte der Ägydiuskirche, stellt ihre Kunstschätze vor und gibt Einblick in die aufwendigen Renovierungsarbeiten, bei denen einige Überraschungen zu Tage traten. Foto: ORF/Landesstudio Steiermark/Günter Schilhan

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen