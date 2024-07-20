Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Mit allen Wassern gewaschen - an Bord der DDSGJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 46: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Mit allen Wassern gewaschen - an Bord der DDSG
27 Min.Folge vom 20.07.2024
Die DDSG, vor 195 Jahren gegründet, ist mit neun Schiffen auf der Donau unterwegs, von Wien aus in die Wachau und bis Bratislava. Tagesausflüge auf dem Wasser sind beliebt und die Schiffe sind für die Crewmitglieder mehr als ein x-beliebiger Arbeitsplatz. Wir begleiten die Kapitäne und Matrosinnen und zeigen die Faszination der Binnenschifffahrt. Bildquelle: ORF/ORF-Wien
