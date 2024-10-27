Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer ChemieparkJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 65: Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer Chemiepark
Mitten in Linz, nicht zufällig neben der heutigen voestalpine, den damaligen „Hermann Göring-Werken“, die ab 1938 vor allem für Rüstungszwecke errichtet wurden, folgte 1939 die Errichtung der „Stickstoffwerke Ostmark“, mit dem Ziel heimische Düngemittel zu erzeugen. Als Basis dafür benötigte man damals Kokereigas vom benachbarten Stahlerzeuger. Heute arbeiten rund 5.000 Menschen in einem modernen Chemiepark, in großen internationalen Konzernen – in Leitbetrieben der Kunststoff-, Pharma-, Farben-, Futtermittel-, Pflanzenschutz- aber auch weiterhin der Düngemittel-Produktion. Erstmals öffnen diese Unternehmen für eine FS-Dokumentation ihre Türen und zeigen, wie sie dem Wettbewerbsdruck mit Ideenreichtum trotz hoher Energie- und Lohnkosten entgegnen wollen. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
