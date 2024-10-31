Österreich-Bild am Feiertag: Vom Tod zum Leben - 20 Jahre Palliativmedizin und Hospizbewegung in KärntenJetzt kostenlos streamen
Mit der Eröffnung einer Palliativstation am Klinikum Klagenfurt hat vor 20 Jahren eine neue Haltung in der Versorgung von Menschen mit lebenslimitierenden Krankheiten begonnen. Ein Feiertags-Österreichbild aus dem Landesstudio Kärnten präsentiert den Weg zu einem würdevollen und lebensbejahenden Miteinander in Zusammenwirken von Medizin, Pflege, Patienten und Angehörigen. Mit Prof. Rudolf Likar, dem Gründer der Palliativstation in Klagenfurt, besucht das Team auch das St. Christopher´s Hospice im Süden von London, wo die Palliativmedizin und die Hospizbewegung vor sechzig Jahren ihren Ausgang nahmen. Das Motto lautete damals wie heute: "Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben." Bildquelle: ORF/ms
