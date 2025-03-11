Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 68vom 11.03.2025
Österreich-Bild: Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland

Österreich-Bild

Folge 68: Österreich-Bild: Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland

26 Min.Folge vom 11.03.2025

Der Blaufränkisch gehört zu den wichtigsten Rotweinsorten Österreichs. Gerade im heutigen Burgenland kann sich diese autochthone Rebsorte in vielfältiger Weise entfalten. In Ungarn als Kekfrankos, in Deutschland als Lemberger, aber auch in Slowenien oder Tschechien wird er hoch geschätzt. Ein großes Plus sind seine lebendige Säure, die ausgeprägte Fruchtigkeit und eine würzige Note. Bildquelle: ORF

