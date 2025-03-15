Österreich-Bild: Wien am Weg zur WeltklasseJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 86: Österreich-Bild: Wien am Weg zur Weltklasse
Wien hat sich abseits seiner kulturellen Highlights international einen Namen im Bereich Life-Science gemacht. So ist Wien etwa eine globale Drehscheibe für Blutplasma, weil der größte Plasmahersteller der Welt hier ansässig ist. Am Wiener Life Science Campus forscht eine der weltweit angesehensten Regenerationsforscherinnen über die Superkräfte von Schwanzlurchen, die fehlende Gliedmaßen wiederherstellen können. Gleichzeitig ist die MedUni-Wien international Vorreiterin bei bionischen Prothesen, sogenannten „Roboterhänden“ die vom Gehirn aus gesteuert werden. Die Doku bringt uns deren Arbeit näher und beleuchtet, welche Investitionen noch nötig sind, um Wien in den Biowissenschaften zur Weltklasse zu machen. Bildquelle: ORF/ORF-Wien
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick