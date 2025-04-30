Österreich-Bild am Feiertag: "Die kleinste Großstadt der Welt" - 100 Jahre Landeshauptstadt EisenstadtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.04.2025
Was mit einer verlorenen Hauptstadt begann, endete in einem Triumph für Eisenstadt: Am 30. April 1925 wurde die kleine Stadt offiziell Regierungssitz des Burgenlands. Nach hitzigen Debatten und kluger Selbstvermarktung setzte sie sich gegen starke Konkurrenz durch. Heute ist sie stolz darauf, das Herz eines jungen Bundeslands zu sein – kompakt, geschichtsträchtig und voller Leben. Bildquelle: ORF/ORF Burgenland/ | Rainer Mirau / picturedesk.com
