27 Min.Folge vom 28.05.2025
Fünf Unternehmerinnen aus Salzburg erzählen, wie Durchhaltevermögen, Kreativität und Leidenschaft sie auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet haben. Diese Dokumentation hat die Frauen einen Tag lang begleitet und zeigt, welche Herausforderungen sie meisterten und was modernes Unternehmertum für sie bedeutet. Bildquelle: ORF
