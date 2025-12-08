Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksäle, eine Landschaft

ORF2Staffel 1Folge 132vom 08.12.2025
Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksäle, eine Landschaft

Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksäle, eine LandschaftJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 132: Österreich-Bild: Vier Höfe, vier Schicksäle, eine Landschaft

28 Min.Folge vom 08.12.2025

„Ein Tag mit... – Vier Höfe, vier Schicksale, eine Landschaft“ begleitet vier alleinstehende Bergbauern im hohen Alter aus entlegenen Kärntner Regionen. In ruhigen, respektvollen Bildern erzählt das Österreich Bild aus dem Landesstudio Kärnten von Arbeit und Einsamkeit, von Naturverbundenheit und Abschied. Eine stille Hommage an jene, die geblieben sind – und ein Nachdenken darüber, was bleibt, wenn niemand mehr nachkommt. Bildquelle: ORF/ORF Kärnten/Michael Dolinšek

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen