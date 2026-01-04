Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 137vom 04.01.2026
27 Min.Folge vom 04.01.2026

Mit Formaten wie "Bruckner goes Wirtshaus", "Kostproben" zu Bruckners 7. Sinfonie oder zur "Fledermaus" von Johann Strauss und dem "BOLiversum" holt das Bruckner Orchester Linz (BOL) auch klassikfernes Publikum in sein musikalisches Universum. Seit 2017 verleiht Markus Poschner dem Orchester seine moderne Handschrift und hat es zu einem national und international anerkannten Spitzenensemble mit enormer musikalischer Bandbreite entwickelt. In dieser Folge des Österreich-Bilds aus Oberösterreich gewähren Wolfgang Marecek und Kameramann Claus Muhr seltene Einblicke in die Probenarbeit und den Tournee-Betrieb des Orchesters. Die Fernsehkamera begleitet die Musikerinnen und Musiker hautnah bis zu einem Auftritt im Wiener Musikverein. So zeigt die Dokumentation das unter Musikkennern bedeutendste österreichische Orchester außerhalb Wiens in seiner ganzen Vielfalt. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ

ORF2
