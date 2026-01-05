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Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: Helfer auf vier Pfoten

ORF2Staffel 1Folge 138vom 05.01.2026
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: Helfer auf vier Pfoten

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Folge 138: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: Helfer auf vier Pfoten

25 Min.Folge vom 05.01.2026

Ob im Dienst der öffentlichen Sicherheit oder im Alltag von Menschen mit Behinderungen – Hunde übernehmen Aufgaben von beeindruckender Bedeutung. Die Dokumentation von Christoph Hellmann beleuchtet die vielfältigen Einsatzgebiete dieser Tiere und zeigt, wie unverzichtbar ihre Arbeit ist. Als roter Faden begleitet die Junghündin Nala die Handlung: Sie steht am Beginn ihrer Ausbildung und wird darauf vorbereitet, entweder als Militärhund oder als Assistenzhund tätig zu werden. Bildquelle: ORF/ORF-Burgenland

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