Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: Helfer auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen
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Folge 138: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: Helfer auf vier Pfoten
25 Min.Folge vom 05.01.2026
Ob im Dienst der öffentlichen Sicherheit oder im Alltag von Menschen mit Behinderungen – Hunde übernehmen Aufgaben von beeindruckender Bedeutung. Die Dokumentation von Christoph Hellmann beleuchtet die vielfältigen Einsatzgebiete dieser Tiere und zeigt, wie unverzichtbar ihre Arbeit ist. Als roter Faden begleitet die Junghündin Nala die Handlung: Sie steht am Beginn ihrer Ausbildung und wird darauf vorbereitet, entweder als Militärhund oder als Assistenzhund tätig zu werden. Bildquelle: ORF/ORF-Burgenland
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