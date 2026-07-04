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Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Ein Käfig voller Burschen

ORF2Staffel 1Folge 177vom 04.07.2026
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Folge 177: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Ein Käfig voller Burschen

26 Min.Folge vom 04.07.2026

Wiens Sportplätze sind meist fest in Männerhand. Ob Fußballkäfig, Calisthenics-Anlage oder Tischtennisplatte – Mädchen und Frauen sind im öffentlichen Raum deutlich seltener aktiv. Die Reportage geht der Frage nach, woran das liegt und wie öffentliche Sportflächen für alle zugänglicher werden können. Bildquelle: ORF

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