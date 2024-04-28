Österreich-Bild: 100 Jahre See(h)nsucht im Strandbad KlagenfurtJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 31: Österreich-Bild: 100 Jahre See(h)nsucht im Strandbad Klagenfurt
Seit 100 Jahren ist das Strandbad Klagenfurt in der Ostbucht des Wörthersees ein wahrer See(h)nsuchtsort. Ein Mikrokosmos, der den Sommer in der Großstadt nicht nur erträglich macht, sondern für Viele unvergesslich. Gefühle, Emotionen, Gänsehaut, die in einem speziell für diese Dokumentation produzierten Titellied der Kärntner Gruppe SINN unter der Leitung von Stefan Skreinig zum Ausdruck kommen soll. Seit 100 Jahren ist der Platz derselbe, dennoch hat sich vieles verändert. Die Dokumentation soll das Strandbad samt Besucherinnen und Besuchern im Wandel der Zeit präsentieren, historisch aber auch im Lauf der Jahreszeiten. Von der ersten Inspektion im Frühling, über den Ansturm am heißesten Tag des Jahres, die Liebe zu den Badehütten, über die letzten Badetage im Herbst, bis hin zum Eisbaden im Winter samt Vorfreude auf den Sommer. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die dieses Bad lieben oder jeden Tag durch ihre Arbeit am Laufen halten, kurzum, die das Bad zu dem machen, was es ist. Vom Bademeister, über die Verkäuferin in der Bäckerei, die Volleyball-Jugend, die Wasserretter, bis hin zur Frau an der Kasse. 100 Jahre See(h)nsucht im Strandbad Klagenfurt hat viele Gesichter. Bildquelle: 1ORF/ORF-K
