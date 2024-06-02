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Österreich-Bild: Visionäre mit Verantwortung - Ziviltechnik als Basis der Zivilisation

ORF2Staffel 1Folge 40vom 02.06.2024
Österreich-Bild: Visionäre mit Verantwortung - Ziviltechnik als Basis der Zivilisation

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Folge 40: Österreich-Bild: Visionäre mit Verantwortung - Ziviltechnik als Basis der Zivilisation

26 Min.Folge vom 02.06.2024

Funktionierende Infrastruktur wie Trinkwasserleitungen oder Kanalisation, Straßen, Brücken, öffentlicher Verkehr oder Lebensmittelsicherheit sind in Österreich selbstverständlich. Eine Infrastruktur die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte von Spezialistinnen und Spezialisten geplant und gebaut wurde. Doch wer sind diese Frauen und Männer, die unsere Dörfer und Städte wesentlich mitgestalten sowie unsere Lebensräume formen? Welche Antworten haben sie angesichts des Klimawandels und welche Ideen haben sie, immer verheerenderen Hochwasserereignissen und Vermurungen entgegenzusetzen? Das Österreich Bild begleitet Salzburger Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker bei Ihrer Arbeit und zeigt zukunftsweisende Projekte zukunftsweisender Technologie im Bundesland. Bildquelle: ORF/ORF-S/Georg Hummer

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