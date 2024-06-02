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Österreich-Bild
Folge 40: Österreich-Bild: Visionäre mit Verantwortung - Ziviltechnik als Basis der Zivilisation
Funktionierende Infrastruktur wie Trinkwasserleitungen oder Kanalisation, Straßen, Brücken, öffentlicher Verkehr oder Lebensmittelsicherheit sind in Österreich selbstverständlich. Eine Infrastruktur die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte von Spezialistinnen und Spezialisten geplant und gebaut wurde. Doch wer sind diese Frauen und Männer, die unsere Dörfer und Städte wesentlich mitgestalten sowie unsere Lebensräume formen? Welche Antworten haben sie angesichts des Klimawandels und welche Ideen haben sie, immer verheerenderen Hochwasserereignissen und Vermurungen entgegenzusetzen? Das Österreich Bild begleitet Salzburger Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker bei Ihrer Arbeit und zeigt zukunftsweisende Projekte zukunftsweisender Technologie im Bundesland. Bildquelle: ORF/ORF-S/Georg Hummer
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