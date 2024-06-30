Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Kärntner und Steirer - damals die ungeliebten Zuwanderer in VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Folge 43: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Kärntner und Steirer - damals die ungeliebten Zuwanderer in Vorarlberg
Tausende Kärntner und Steirer haben in den 1950er und 1960er Jahren ihre Heimat verlassen und sind nach Vorarlberg gekommen. Im „Goldenen Westen“ sind sie in der Textil-, Bau- und Metallindustrie sowie in den vielen Handwerksbetrieben sehr willkommen – jedoch nicht bei der Vorarlberger Bevölkerung. Da stoßen die vielen Männer und Frauen aus Kärnten und der Steiermark auf Ablehnung. So gründen sie ihre eigenen Vereine. Dort werden die vertrauten Bräuche und Spezialitäten aus der Heimat hochgehalten. Erst als die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien nach Vorarlberg kommen, schreitet die Integration der Landsleute aus den südlichen Bundesländern Österreichs voran. Jahrzehnte danach verschwinden allerdings die Spuren der Zugewanderten immer mehr. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt einst nach Vorarlberg zugewanderte Kärntner und Steirer. Die schwierigen Anfangszeiten im westlichsten Bundesland Österreichs sind heute noch sehr präsent. Bildquelle: ORF/ORF-V
