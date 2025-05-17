Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Johann von Österreich - Auf den Spuren des Steirischen PrinzenJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 54: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Johann von Österreich - Auf den Spuren des Steirischen Prinzen
27 Min.Folge vom 17.05.2025
Am 11. Mai 2024 jährte sich der Todestag von Erzherzog Johann zum 165. Mal. Moderatorin Nadja Bernhard begibt sich im Film auf eine Reise durch die Steiermark und besucht die Wirkungsstätten von Erzherzog Johann – wie das Universalmuseum Joanneum in Graz, Schloss Stainz, die Montanuniversität Leoben und den Erzberg. Die TV-Doku geht der Frage nach, was vom reformatorischen Geist des Erzherzogs geblieben ist und wie dieser in Gegenwart und Zukunft fortlebt. Bildquelle: ORF/Ranfilm
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0