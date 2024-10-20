Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vor einem Jahrhundert ist die Caritas als soziale Hilfsorganisation der Katholischen Kirche in der Steiermark gegründet worden. In diesen 100 Jahren hat sich der zu Grunde liegende Auftrag nicht verändert - Nächstenliebe und Zusammenhalt, Not sehen und handeln, Hilfe von Mensch zu Mensch. Die Aufgaben sind aber stetig gewachsen und mittlerweile reichen in der Steiermark mehr als 2.900 Mitarbeitende und fast 2.500 Freiwillige ihre helfenden Hände, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Ein Film von Robert Neukirchner. Bildquelle: ORF/Caritas/Tim Ertl

