Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum WohlfühlgeschlechtJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 67: Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht
Die genaue Zahl an trans* Personen in Vorarlberg ist unklar. Es dürften wohl über 800 Menschen sein. Viele leben nach ihrer Transition verdeckt, weil das Thema in Vorarlberg in der Gesellschaft teilweise noch nicht akzeptiert ist. Es fehlt an professionellen Beratungsangeboten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie behandelnden Ärztinnen und Ärzten im Land, aber auch an Sensibilisierung in Unternehmen und an Schulen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg begleitet zwei trans* Personen in ihrem Lebensalltag in Vorarlberg und zeigt Schwierigkeiten, Herausforderungen und die Akzeptanz der trans* Community im ländlichen Gebiet. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick