Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht

ORF2Staffel 1Folge 67vom 03.11.2024
Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht

Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum WohlfühlgeschlechtJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 67: Österreich-Bild: Trans* am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht

26 Min.Folge vom 03.11.2024

Die genaue Zahl an trans* Personen in Vorarlberg ist unklar. Es dürften wohl über 800 Menschen sein. Viele leben nach ihrer Transition verdeckt, weil das Thema in Vorarlberg in der Gesellschaft teilweise noch nicht akzeptiert ist. Es fehlt an professionellen Beratungsangeboten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie behandelnden Ärztinnen und Ärzten im Land, aber auch an Sensibilisierung in Unternehmen und an Schulen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg begleitet zwei trans* Personen in ihrem Lebensalltag in Vorarlberg und zeigt Schwierigkeiten, Herausforderungen und die Akzeptanz der trans* Community im ländlichen Gebiet. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen