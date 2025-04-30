Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Die Geburt der RepublikJetzt kostenlos streamen
Auftakt der neuen Staffel! Im November 1918 geht nach über 600 Jahren die Herrschaft der Habsburger zu Ende. Die österreich-ungarische Monarchie bricht zusammen, in Wien wird die Republik "Deutsch-Österreich" ausgerufen. Es sind dramatische Tage, die diese Zeit des Umbruchs markieren. Die Folge "Geburt der Republik" zeichnet anhand dreier Hauptfiguren die Umstände dieser dramatischen Umbruchzeit in Österreich nach. Leo Rotziegel, ein Rotgardist, sehnt die sozialistische Revolution herbei. Für Marie Toth, eine Ziegelarbeiterin aus Niederösterreich, beginnen sich die Lebensverhältnisse langsam zu verbessern. Erzherzogin Elisabeth Marie, Enkelin von Kaiser Franz Josef, wird zur Sozialdemokratin. Bildquelle: ORF/Pammer Film
