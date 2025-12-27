Österreich - Die ganze Geschichte (2/10): Auf neutralem BodenJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 2: Österreich - Die ganze Geschichte (2/10): Auf neutralem Boden
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Diese Folge erzählt von den prägenden Jahren der Neutralität anhand zweier zentraler Persönlichkeiten: Rudolf Kirchschläger, Diplomat und späterer Bundespräsident, und Martha Kyrle, Österreichs erste First Lady, die das Land selbstbewusst auf der internationalen Bühne repräsentiert. 1955 erklärt Österreich seine immerwährende Neutralität. Es ist ein politisches Konzept ohne Vorbild, das dennoch zur Grundlage der neuen österreichischen Identität wird. Schon bald wird diese Neutralität auf die Probe gestellt: 1956 beim Ungarnaufstand, 1968 während des "Prager Frühlings". Trotz der Spannungen gelingt es dem Land, außenpolitisch Profil zu gewinnen: Als neutraler Ort des Dialogs zwischen Ost und West und als Standort internationaler Organisationen. Ein Symbol dieser Rolle ist das historische Gipfeltreffen zwischen US-Präsident John F. Kennedy und dem sowjetischen Parteichef Nikita Chruschtschow 1961 in Wien – mitten im Kalten Krieg. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
