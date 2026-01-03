Österreich - Die ganze Geschichte (9/10): Willkommen in Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 2: Österreich - Die ganze Geschichte (9/10): Willkommen in Österreich?
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Diese Folge zeigt die gesellschaftlichen Verwerfungen der frühen 1990er-Jahre: zwischen Flucht und Ankommen, Solidarität und Ausgrenzung – und dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Österreich. Grenzen werden durchlässig, Migration und Asyl rücken ins Zentrum der politischen Debatten. Ist Österreich nur Transitland oder neue Heimat? Und wie soll mit flüchtenden Menschen umgegangen werden? Schon vor 1989 sucht man in Österreich Schutz: 1956 fliehen Menschen aus Ungarn, 1981 aus Polen – viele bleiben dauerhaft. Ab 1991 führt der Krieg im zerfallenden Jugoslawien zu einer neuen großen Fluchtbewegung. Österreich nimmt viele Menschen auf, doch gleichzeitig wächst der Unmut in Teilen der Bevölkerung. Auch Sarah Tantula flieht 1992 aus dem belagerten Sarajevo nach Österreich, in der Hoffnung auf Sicherheit und eine Zukunft. Doch im ländlichen Oberösterreich stößt sie auf Ablehnung, bürokratische Hürden und menschliche Kälte. Parallel dazu verändert sich die politische Landschaft. Die FPÖ erstarkt und nutzt die Zuspitzung der Zuwanderungsdebatte für ihren Aufstieg. Walter Meischberger, Teil der sogenannten "Buberlpartie" rund um Jörg Haider, arbeitet am „Österreich zuerst“-Volksbegehren, das wegen seiner restriktiven Forderungen auch als „Anti-Ausländer-Volksbegehren“ bekannt wird. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
