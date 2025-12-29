Österreich - Die ganze Geschichte (5/10): Ökos und BetoniererJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 6: Österreich - Die ganze Geschichte (5/10): Ökos und Betonierer
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Diese Folge zeigt, wie eine heterogene Bürgerbewegung politische Macht herausfordert – und wie Zwentendorf und Hainburg zu Mythen des zivilgesellschaftlichen Widerstands werden. Ende der 1970er-Jahre wird Umweltschutz erstmals zu einem zentralen politischen Thema. Großprojekte wie das Atomkraftwerk Zwentendorf und das Donaukraftwerk Hainburg geraten unter massiven Druck einer neu entstehenden Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt steht Freda Meissner-Blau, einst SPÖ-Mitglied und später eine der prägenden Figuren der österreichischen Ökologiebewegung. Gemeinsam mit ihrem Mann Paul Blau kämpft sie früh gegen Atomstrom und führt 1986 die "Grüne Alternative" in den Nationalrat. Ihr gegenüber stehen mächtige Befürworter des Kraftwerksbaus wie ÖGB-Präsident Anton Benya, die im Ausbau der Energieinfrastruktur eine Voraussetzung für Wohlstand sehen. Der Konflikt eskaliert 1984 beim Polizeieinsatz in Hainburg – einem Wendepunkt der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick