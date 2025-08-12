Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Krieger und BaumeisterJetzt kostenlos streamen
Jeder kennt die Geschichte um Richard Löwenherz, doch kaum jemand weiß, was das für ihn gezahlte Lösegeld in Österreich bewirkt hat. Und auch nicht, welche Rolle die Kreuzzüge bei Österreichs Werden als Land gespielt haben. „Österreich – die ganze Geschichte“ heißt die 40-teilige Serie, in der die Historie unseres Landes von den Anfängen an erzählt wird. In Folge eins geht es um die Rodungen in Österreichs Urwald und den Beginn der heimischen Infrastruktur, die sich im Mittelalter parallel zur Kreuzzugszeit vollzogen. Bildquelle: ORF/Ranfilm
