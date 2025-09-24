Was mögen wir? Was mögen wir nicht?Jetzt kostenlos streamen
Österreich in Zahlen
Folge 3: Was mögen wir? Was mögen wir nicht?
50 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6
War früher alles besser? Wie viel geben die Menschen jährlich für Essen aus? Wie stark ist die Kluft zwischen Arm und Reich? Diesen Fragen widmet sich "Österreich in Zahlen" und liefert spannende Fakten aus Wirtschaft, Haushalt und Gesellschaft.
