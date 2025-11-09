Traditionshäuser in Familienhand - Episode 7Jetzt kostenlos streamen
Österreichische Hotel-Legenden
Folge vom 09.11.2025: Traditionshäuser in Familienhand - Episode 7
72 Min.Folge vom 09.11.2025
Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ein gewohntes Gefühlsspektrum unserer Hoteliersfamilien. Heute: Vom ewigen Duft nach Sommerwiese im Hotel Heubad in Völs in Südtirol, dunklen Wolken im Hoteliersuniversum des Hotel Feuerberg in Kärnten und einem Himmel voller Hauben im Gannerhof in Osttirol. Außerdem: das Hotel Steiner in Obertauern und das Chesa Valisa in Vorarlberg.
Altersfreigabe:
0