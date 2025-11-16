Traditionshäuser in Familienhand - Episode 8Jetzt kostenlos streamen
Österreichische Hotel-Legenden
Folge vom 16.11.2025: Traditionshäuser in Familienhand - Episode 8
Nur wenige kennen die wahre Geschichte des legendären Wirts und Hoteliers Balthasar Hauser, der den Stanglwirt am Wilden Kaiser von einem einfachen Wirtshaus zu einem wahren Hotelimperium geführt hat. Und: Von einem lustigen Beisl zu einer Genusswelt der besonderen Art - der Taubenkobel in Schützen. Außerdem: Gourmetküche im Hotel Arlberg Hospiz und Schlafen wie ein König im Schlosshotel in Dürnstein.
