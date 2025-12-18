Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichischer Kabarettpreis

Österreichischer Kabarettpreis 2025

ORF1Staffel 1Folge 3vom 18.12.2025
Österreichischer Kabarettpreis 2025

Österreichischer Kabarettpreis 2025Jetzt kostenlos streamen

Österreichischer Kabarettpreis

Folge 3: Österreichischer Kabarettpreis 2025

81 Min.Folge vom 18.12.2025

Wenn sich die Spitze des heimischen Kabaretts im Globe in Wien versammelt, ist beste Unterhaltung garantiert. Bereits zum 25. Mal wurde 2025 der österreichische Kabarettpreis verliehen. Den Hauptpreis erhielt Berni Wagner, der dies in seiner Rede auf humorvolle Weise kommentierte. Bildquelle: ORF/Agentur Sobieszek/Stefan Joham

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichischer Kabarettpreis
ORF1
Österreichischer Kabarettpreis

Österreichischer Kabarettpreis

Alle 1 Staffeln und Folgen