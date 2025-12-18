Österreichischer Kabarettpreis 2025Jetzt kostenlos streamen
Österreichischer Kabarettpreis
Folge 3: Österreichischer Kabarettpreis 2025
81 Min.Folge vom 18.12.2025
Wenn sich die Spitze des heimischen Kabaretts im Globe in Wien versammelt, ist beste Unterhaltung garantiert. Bereits zum 25. Mal wurde 2025 der österreichische Kabarettpreis verliehen. Den Hauptpreis erhielt Berni Wagner, der dies in seiner Rede auf humorvolle Weise kommentierte. Bildquelle: ORF/Agentur Sobieszek/Stefan Joham
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichischer Kabarettpreis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0