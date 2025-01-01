Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 4: Der Silvestermord
47 Min.Ab 12
Der vermeintliche Unfalltod des Wiener Billardmeisters Harald W. entpuppt sich nach sechs Monaten intensiver Polizeiarbeit als Mordkomplott. Vier junge Wiener im Alter von 21 bis 23 werden als Täter verhaftet. Wie gelingt es den Kriminalisten, dieses fast perfekte Verbrechen aufzuklären? Und wo liegt das Motiv für den Mord?
Österreichs schockierendste Verbrechen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Puls4