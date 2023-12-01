Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs schockierendste Verbrechen

Pumpgun Ronnie

ATVStaffel 6Folge 8vom 01.12.2023
Pumpgun Ronnie

Pumpgun RonnieJetzt kostenlos streamen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 8: Pumpgun Ronnie

48 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

Eine Bankraubserie erschüttert Österreich Mitte der 1980er Jahre. Der Täter erbeutet einen Millionenbetrag und überfällt drei Banken an einem Tag. Die Boulevard-Presse gab ihm den Namen Pumpgun Ronnie.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs schockierendste Verbrechen
ATV
Österreichs schockierendste Verbrechen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Alle 7 Staffeln und Folgen