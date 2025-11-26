Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Bleistiftmörder

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 26.11.2025
Folge 5: Der Bleistiftmörder

44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Gabriele K., ein elfjähriges Mädchen aus Wiener Neustadt, wird 1973 in einem Park missbraucht und mit einem Bleistift zu Tode gequält. Das beispiellos grausame Verbrechen konnte trotz modernster Techniken und DNA-Analysen bis heute nicht aufgeklärt werden. Ist der Täter noch immer unter uns? Warum konnte die Polizei das Sexualverbrechen trotz zahlreicher Verdächtiger nie klären?

SAT.1 GOLD
