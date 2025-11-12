Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Die Babymörderin

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 12.11.2025
Die Babymörderin

Folge 3: Die Babymörderin

45 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Gertraud Arzberger (35) aus Graz bringt in den Jahren 2000 bis 2005 vier gesunde Babys zur Welt und tötet sie gleich nach der Geburt. Zwei Babyleichen friert sie ein, zwei betoniert sie in Kübeln ein. Ist diese Frau wirklich eine eiskalte Babymörderin? Oder hat sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden? Ein Gericht verurteilt sie zu lebenslanger Haft, auch ihr Lebensgefährte Johannes Genser wird ohne Beweise als Mittäter zu 15 Jahren Haft verurteilt ...

