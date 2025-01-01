Österreichs Welterbe: Wasser, Grenzen und die RömerJetzt kostenlos streamen
Österreichs Welterbe
Folge 1: Österreichs Welterbe: Wasser, Grenzen und die Römer
Spektakuläre Bauwerke, versunkene Kulturen und faszinierende Natur. Eine dreiteilige Entdeckungsreise von Georg Riha führt aus der Luft über Dächer, Seen, Flüsse, Berge und Täler. Die Donau begründet Wiens Aufstieg als Residenzstadt. Bedeutende Sakralbauten wie der Stephansdom zeugen von der Bedeutung Wiens als mittelalterlicher Knotenpunkt. Nach dem Sieg über die Osmanen verwandelte sich die Metropole in eine barocke Hauptstadt. Innerhalb der Stadtmauern ließen die wichtigen Adelsdynastien ihre prächtigen Stadtpalais errichten. Vor den Stadtmauern entstanden eindrucksvolle Schloss- und Palastanlagen wie das Schloss Belvedere des Prinzen Eugen von Savoyen mit seinen Gartenanlagen. In der Gründerzeit entstand die Ringstraße. Als historistisches Gesamtkunstwerk sollte der Prachtboulevard der Bedeutung Wiens als eines der wichtigsten Zentren an der Schwelle zur Moderne gerecht werden. Weitere Stationen der filmischen Entdeckungsreise sind der Neusiedler See, der ein Naturparadies und Schmelzpunkt verschiedener Kulturen ist, sowie die Wachau mit ihren Weinterrassen, den eindrucksvollen Burgen und den barocken Stiften Melk und Göttweig. Bildquelle: ORF/Riha-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick