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Österreichs wunderbare Jahre

Unsere 70er

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 25.06.2026
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Österreichs wunderbare Jahre

Folge 3: Unsere 70er

47 Min.Folge vom 25.06.2026

Ein Jahrzehnt schwankt zwischen traditionellen Rollenbildern und neuen, freien Lebensstilen - die 1970er-Jahre. Uns geht es gut, der Aufbau ist immer noch voll im Gange. Mit dem Wohlstand wächst auch der Wunsch nach Freizeit und Freiheit. Mit dem eigenen Auto geht es auf Zelturlaub, der Sieg in Cordoba macht alle „narrisch“ und ein starkes Trio dominiert die Formel 1. Im dritten Teil der Dokureihe „Österreichs wunderbare Jahre“ erleben wir das vielleicht bunteste Kapitel der Zweiten Republik.

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