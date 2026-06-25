Österreichs wunderbare Jahre
Folge 3: Unsere 70er
47 Min.Folge vom 25.06.2026
Ein Jahrzehnt schwankt zwischen traditionellen Rollenbildern und neuen, freien Lebensstilen - die 1970er-Jahre. Uns geht es gut, der Aufbau ist immer noch voll im Gange. Mit dem Wohlstand wächst auch der Wunsch nach Freizeit und Freiheit. Mit dem eigenen Auto geht es auf Zelturlaub, der Sieg in Cordoba macht alle „narrisch“ und ein starkes Trio dominiert die Formel 1. Im dritten Teil der Dokureihe „Österreichs wunderbare Jahre“ erleben wir das vielleicht bunteste Kapitel der Zweiten Republik.
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