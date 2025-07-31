Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 31.07.2025
21 Min.Folge vom 31.07.2025

Wie haben die Alten Römer gelebt? Wie haben ihre Häuser, ihre Städte und Gebäude ausgesehen? Wie war der Alltag von Kindern zu dieser Zeit? Und warum ist das römische Reich auch für uns heute noch von Bedeutung? Um das rauszufinden besucht Esther gemeinsam mit einigen geschichts-interessierten Kindern die Römerstadt Carnuntum. Gemeinsam tauchen sie ein in das Leben im Alten Rom. Essen, Kochen und aufs Klo gehen - wie war das damals so? Das und mehr in Folge 6 von OHA - wie war das Leben im Alten Rom? Bildquelle: ORF/Römerstadt Carnuntum/T. Mauerhofer

ORF Kids
