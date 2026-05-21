Staffel 1Folge 2vom 21.05.2026
Folge 2 - Christoph Baumgartner: Was David Alaba das Team wirklich lehrtJetzt kostenlos streamen
Ohne Filter mit Michael Gregoritsch & Johnny Hofer
Folge 2: Folge 2 - Christoph Baumgartner: Was David Alaba das Team wirklich lehrt
46 Min.Folge vom 21.05.2026
Kein Skript, kein Blatt vor dem Mund – nur echte Gespräche bei einem guten Kaffee. Michi „Gregerl“ Gregoritsch und Johnny Hofer laden sich jede Woche einen Gast ein und reden über das, was sie wirklich bewegt: Fußball, Sport, das Leben daneben und alles, was dazugehört. Persönliche Geschichten, ehrliche Meinungen und der ein oder andere Schmäh – so wie man eben redet, wenn die Kamera eigentlich aus sein könnte. Jeden Dienstag eine neue Folge.
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Ohne Filter mit Michael Gregoritsch & Johnny Hofer
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: C+ AUSTRIA
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