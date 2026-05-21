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Folge 2 - Christoph Baumgartner: Was David Alaba das Team wirklich lehrt

Folge 2 - Christoph Baumgartner: Was David Alaba das Team wirklich lehrtJetzt kostenlos streamen

Ohne Filter mit Michael Gregoritsch & Johnny Hofer

Folge 2: Folge 2 - Christoph Baumgartner: Was David Alaba das Team wirklich lehrt

46 Min.Folge vom 21.05.2026

Kein Skript, kein Blatt vor dem Mund – nur echte Gespräche bei einem guten Kaffee. Michi „Gregerl“ Gregoritsch und Johnny Hofer laden sich jede Woche einen Gast ein und reden über das, was sie wirklich bewegt: Fußball, Sport, das Leben daneben und alles, was dazugehört. Persönliche Geschichten, ehrliche Meinungen und der ein oder andere Schmäh – so wie man eben redet, wenn die Kamera eigentlich aus sein könnte. Jeden Dienstag eine neue Folge.

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