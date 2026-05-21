Folge 3 - Paul Pizzera: Vom Fankurven-Kid zum RockstarJetzt kostenlos streamen
Ohne Filter mit Michael Gregoritsch & Johnny Hofer
Folge 3: Folge 3 - Paul Pizzera: Vom Fankurven-Kid zum Rockstar
Paul Pizzera ist Musiker, Schauspieler, Autor – und leidenschaftlicher Fankurven-Steher. In der dritten Folge von Ohne Filter sitzt der erste Nicht-Fußballer bei Johnny und Michi am Kaffeetisch. Was folgt, ist eine Reise durch Grazer Stadiongeschichten, erste Erinnerungen ans Stadion (inklusive Otto-Konrad-Dress im falschen Sektor), Spiegelselfies im Puma-Outfit und die Frage, woran man ein gutes Spiel erkennt, wenn kein Tor fällt. Dazu: Warum David Alaba wieder als Vorbild auftaucht, was Alex Manninger für den österreichischen Fußball bedeutet hat – und wie der Ibiza-Skandal einen Stadionbesuch in München unvergesslich gemacht hat. Abonniert uns und bewertet uns auf eurer Lieblingsplattform!
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