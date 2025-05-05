Ohne Grenzen Spezial: Das BehindertensportmagazinJetzt kostenlos streamen
Ohne Grenzen
Folge 45: Ohne Grenzen Spezial: Das Behindertensportmagazin
* Rollstuhlbasketball: Ein Vorbild im inklusiven Spitzensport Bei der 3x3-Europameisterschaft in Wien erlebten die Fans ein Vorzeige-Event in Sachen Inklusion. Das Punktesystem ermöglicht es Menschen mit unterschiedlichem Behinderungsgrad, gemeinsam Teams zu bilden. Ohne Grenzen liefert einen Rückblick auf den historischen Europameistertitel der Österreicher und die Bundesliga-Saison. Moderatorin Miriam Labus führt dazu wenige Meter vom Ort des Erfolges - der Kaiserwiese im Prater in einem Waggon des Wiener Riesenrads Gespräche mit: 3x3-Europameister Mehmet Hayirli, 3x3 Teamchef Andreas Zankl und Neo-Bundesliga-Meister Christoph Edler von den 8TF Flinkstones Graz. * Der Inclusion Run beim Wien Marathon Bereits zum fünften Mal begeistert das inklusive Laufevent unter dem Motto "Miteinand und ohne Barrieren" sowohl Spitzen- als auch Breitensportler:innen. * Herbert Pichler Cup 2025 Zum Gedenken an den viel zu früh verstorbenen Inklusionsionsbotschafter Herbert Pichler wird jedes Jahr ein besonderes Fußballturnier ausgetragen, das Spieler und Fans gleichermaßen begeistert.
