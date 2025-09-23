Ohne Grenzen Spezial: Das BehindertensportmagazinJetzt kostenlos streamen
Ohne Grenzen
Folge 53: Ohne Grenzen Spezial: Das Behindertensportmagazin
34 Min.Folge vom 23.09.2025
Gehörlosen-Sportler bei "Hands Up - Erlebnis Stille" | Beachvolleyball: Die Österreichischen Staatsmeisterschaften | Österreichische Meisterschaft im Orientierungslauf | Das (Erfolgs-)Jahr von Katrin Neudolt | Inklusion am Golfplatz beim ASKÖ-Golfturnier
Copyrights:© ORF SPORT +