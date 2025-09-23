Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ohne Grenzen

Ohne Grenzen Spezial: Das Behindertensportmagazin

ORF SPORT +Staffel 1Folge 53vom 23.09.2025
34 Min.Folge vom 23.09.2025

Gehörlosen-Sportler bei "Hands Up - Erlebnis Stille" | Beachvolleyball: Die Österreichischen Staatsmeisterschaften | Österreichische Meisterschaft im Orientierungslauf | Das (Erfolgs-)Jahr von Katrin Neudolt | Inklusion am Golfplatz beim ASKÖ-Golfturnier

ORF SPORT +
