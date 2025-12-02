Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 26vom 02.12.2025
4 Min.Folge vom 02.12.2025

Kater Kurt und Christoph öffnen beim „OKIDOKI Adventkalender“ jeden Tag ein Türchen für die Jüngsten. Dahinter verstecken sich spannende, weihnachtliche Beiträge, Bastel-, App- und Buchtipps und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Bildquelle: ORF/Tower10/Kids TV

ORF1
