Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt
1 Staffel
Olaf Scholz so nah wie nie zuvor - und in entscheidenden Augenblicken seiner Amtszeit. Die Doku begleitet den Bundeskanzler seit November 2024, unter anderem am letzten Tag seiner Regierung, bei der Vertrauensfrage im Bundestag und im Wahlkampf. Exklusive Momentaufnahmen. Exklusive Einblicke. Moderatorin Katrin Bauerfeind spricht nicht nur mit dem "Kanzler Scholz", sondern auch mehrmals mit dem "Mensch Olaf Scholz".
Dokumentation
DE, 2025
Ab 12
