On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 23: Tödliche Datenspur
48 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Toni Ann Bachman verschwindet im Mai 1997 spurlos. Ihre Kollegen melden die Frau als vermisst, nachdem sie tagelang nicht zur Arbeit erscheint. Die Beamten befragen den Ehemann der 38-Jährigen und finden heraus, dass Toni ihn für eine Internetbekanntschaft verlassen wollte. Ist der Mann namens David für das Verschwinden der Universitätsangestellten verantwortlich?
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC