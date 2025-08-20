Ein versteckter HinweisJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 31: Ein versteckter Hinweis
49 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Am 26. August 2011 wird Amanda Plasse brutal ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Am Tatort entdecken die Beamten zahlreiche Blutspuren, außerdem wird fremde DNA unter den Fingernägeln der Toten sichergestellt. Trotz umfangreicher Ermittlungen kann der Täter nicht identifiziert werden. Über ein Jahr nach dem grausamen Mord wird der Fall noch einmal von vorne aufgerollt. Bei erneuter Sichtung der Beweise fällt ein wichtiges Detail ins Auge ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC