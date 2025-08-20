Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein versteckter Hinweis

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 31vom 20.08.2025
Folge 31: Ein versteckter Hinweis

49 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Am 26. August 2011 wird Amanda Plasse brutal ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Am Tatort entdecken die Beamten zahlreiche Blutspuren, außerdem wird fremde DNA unter den Fingernägeln der Toten sichergestellt. Trotz umfangreicher Ermittlungen kann der Täter nicht identifiziert werden. Über ein Jahr nach dem grausamen Mord wird der Fall noch einmal von vorne aufgerollt. Bei erneuter Sichtung der Beweise fällt ein wichtiges Detail ins Auge ...

