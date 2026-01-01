On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 22: In einem Augenblick
48 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16
Eine Gemeinde steht unter Schock, als im November 1988 die Leiche einer 21-Jährigen in einem Waldstück gefunden wird. Die junge Frau arbeitete zuletzt als Kassiererin in einem Minimarkt. Traf sie dort auf ihren Mörder?
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC