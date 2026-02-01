On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 28: Tod auf dem Parkplatz
49 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Eine junge Mutter verschwindet mitten in der Nacht auf unerklärliche Weise und wird am nächsten Morgen brutal ermordet aufgefunden. Die Rekonstruktion der Ereignisse ihrer letzten Nacht könnten die Polizei zu ihrem Mörder führen.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC