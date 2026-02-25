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On the Case - Unter Mordverdacht

Andere Zeiten

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 32vom 25.02.2026
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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 32: Andere Zeiten

49 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Vergeblich warten die Eltern auf die Rückkehr ihrer 14-jährigen Tochter Barbara nach einem Abend in der Stadt. Sie spüren, dass ein Unglück geschehen sein muss. Als ein Spaziergänger den Fund einer weiblichen Leiche meldet, arbeiten die Ermittler unter Hochdruck an dem Fall.

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