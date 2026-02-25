On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 32: Andere Zeiten
49 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Vergeblich warten die Eltern auf die Rückkehr ihrer 14-jährigen Tochter Barbara nach einem Abend in der Stadt. Sie spüren, dass ein Unglück geschehen sein muss. Als ein Spaziergänger den Fund einer weiblichen Leiche meldet, arbeiten die Ermittler unter Hochdruck an dem Fall.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC