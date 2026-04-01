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On the Case - Unter Mordverdacht

Vor ihren Augen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 24vom 29.04.2026
Vor ihren Augen

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 24: Vor ihren Augen

48 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Wenn ein Date in einem Unglück endet: Susan Weed und David Krulewicz werden von einem bewaffneten Mann im Auto attackiert. David wird mit drei Schüssen ermordet. Susan überlebt und wird zur Schlüsselzeugin.

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