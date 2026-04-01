On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 24: Vor ihren Augen
48 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Wenn ein Date in einem Unglück endet: Susan Weed und David Krulewicz werden von einem bewaffneten Mann im Auto attackiert. David wird mit drei Schüssen ermordet. Susan überlebt und wird zur Schlüsselzeugin.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC