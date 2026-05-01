On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 31: Im Tode vereint
49 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Im April 1990 wird die 28-jährige Genevieve Zitricki, genannt "Jenny", in ihrer Wohnung in Greenville ermordet. Die Ermittler arbeiten jahrelang an der Lösung des Falls, der im Laufe der Zeit Verbindungen zu Taten in Missouri und Memphis schlägt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC